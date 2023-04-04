نجم ريال مدريد سيوقع مع الاتحاد لمدة موسمين.. من هو؟

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن نادي الاتحاد سيتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع النادي.



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وقالت الصحيفة: "وكيل بنزيما، كريم جزيري، وأحد أشقّاء اللاعب سيتواجدان في جدة خلال فترة التوقف الدولية القادمة بُغية التعرّف على مدينة جدة عن قُرب والبحث عن منزل للاعب". وبحسب الصحيفة، فإن بنزيما سيخوض آخر مباراة له على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 4 حزيران المقبل، حيث يلتقي ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا"، وبعدها سيتم الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى الاتحاد لمدة موسمين حتى عام 2025.وقالت الصحيفة: "وكيل بنزيما، كريم جزيري، وأحد أشقّاء اللاعب سيتواجدان في جدة خلال فترة التوقف الدولية القادمة بُغية التعرّف على مدينة جدة عن قُرب والبحث عن منزل للاعب".

وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، سيُقيم حفل وداع يليق باللاعب الذي أسهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق 5 مرات.

وكان الإعلامي السعودي خالد الشنيف، قد أكد في برنامجه "ملعب SBC" أن بنزيما قادم خلال الموسم المقبل إلى الدوري السعودي "دوري روشن"، وذكرت بعض المصادر أن اللاعب سيحصل مع الاتحاد على راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو. (win win)