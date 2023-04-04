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رياضة

مدرب "اليونايتد" يخطط للتخلص من 6 لاعبين بنهاية الموسم.. من هم؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:00
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يهدف الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي للتخلص من 6 لاعبين بنهاية الموسم الجاري 2022-23.
وأشارت منصة "Transfer News Live" نقلًا عن موقع "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطاني الى أن اللاعبين الستة هم حارس المرمى الإنكليزي دين هندرسون، والظهير البرتغالي أليكس تيليس، وقلب الدفاع الإنكليزي هاري ماغواير، ومواطناه الظهير براندون ويليامز والجناح جادون سانشو، والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.
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ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا الترتيب الرابع على لائحة الدوري الإنكليزي الممتاز بواقع 50 نقطة، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث الذي يمتلك الرصيد نفسه، في حين يتصدر أرسنال بواقع 72 نقطة ويلاحقه مانشستر سيتي بـ64 نقطة. (win win)
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