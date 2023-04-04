مدرب إيطاليا ينتقد قرار الفيفا الخاص بمونديال 2026

انتقد مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 إلى 48 منتخبًا.

وقال مانشيني: "يتعين علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. أما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها".

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وأضاف: "يجب تقليص المباريات لكي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم بعض الشيء. سنصل إلى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكين جدًا".

وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.

كما أن رباعي نصف نهائي كأس العالم 2026 سيخوضون 8 مباريات في البطولة بدلًا من 7، كما حصل في النسخة الأخيرة بقطر عام 2022. (سكاي نيوز)