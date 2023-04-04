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رياضة

مدرب إيطاليا ينتقد قرار الفيفا الخاص بمونديال 2026

Lebanon 24
04-04-2023 | 08:00
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انتقد مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 إلى 48 منتخبًا.
وقال مانشيني: "يتعين علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. أما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها".
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وأضاف: "يجب تقليص المباريات لكي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم بعض الشيء. سنصل إلى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكين جدًا".
وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.
كما أن رباعي نصف نهائي كأس العالم 2026 سيخوضون 8 مباريات في البطولة بدلًا من 7، كما حصل في النسخة الأخيرة بقطر عام 2022. (سكاي نيوز)
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