لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها الروسية

Advertisement

رفضت لاعبة التنس الأوكرانية أنجلينا كالينينا مصافحة نظيرتها الروسية آنا كالينسكايا بعد نهاية مواجهتهما ضمن منافسات بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في تشارلستون الأميركية.وفازت لاعبة التنس الروسية على كالينينا بمجموعتين في المباراة التي استمرت نحو ساعتين وانتهت بواقع 7-6، 8-6، 6-4.وعقب نهاية المباراة، ذهبت كالينسكايا إلى الشبكة للمصافحة التقليدية، لكن اللاعبة الأوكرانية ذهبت على الفور لجمع أغراضها. (روسيا اليوم)