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رياضة

لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها الروسية

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:00
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رفضت لاعبة التنس الأوكرانية أنجلينا كالينينا مصافحة نظيرتها الروسية آنا كالينسكايا بعد نهاية مواجهتهما ضمن منافسات بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في تشارلستون الأميركية.

وفازت لاعبة التنس الروسية على كالينينا بمجموعتين في المباراة التي استمرت نحو ساعتين وانتهت بواقع 7-6، 8-6، 6-4.
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وعقب نهاية المباراة، ذهبت كالينسكايا إلى الشبكة للمصافحة التقليدية، لكن اللاعبة الأوكرانية ذهبت على الفور لجمع أغراضها. (روسيا اليوم)
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