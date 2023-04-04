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رياضة
برشلونة: يجب على رئيس رابطة الدوري الإسباني الإستقالة
Lebanon 24
04-04-2023
|
14:00
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طالب نادي برشلونة باستقالة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد ادعاءات حول تقديمه أدلة مزيفة ضد الفريق.
وذكرت صحيفة "لا فانغوارديا" يوم الاثنين، أن تيباس قدم مستندات إلى النيابة العامة، في محاولة لإدانة النادي واثنين من الرؤساء السابقين له في إطار التحقيقات الجارية بشأن ادعاءات حول تورط النادي الكاتالوني في دفع رشى لخوسي ماريا إنريكز نيغيريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
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وبحسب صحيفة "لا فانجوارديا" فإن المستندات التي قدمها تيباس كانت جزءا من قضية أخرى ليست متعلقة ببرشلونة أو الرئيسين السابقين للنادي، وهو الأمر الذي وصفه تيباس بأنه "خاطئ" عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وطالب برشلونة بتوضيح أعمق من تيباس، مع ضرورة استقالته من منصبه. وأشار برشلونة في بيان يوم الاثنين: يشعر برشلونة ، كما قال رئيسه خوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، بأنه ضحية قتل إعلامي بسبب أحداث لم تحدث... برشلونة لم يشتر حكامًا قط، هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني أجهزته الإعلامية لمهاجمة برشلونة ، ولكن بصرف النظر عن هرائه المعتاد ، لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل أنه كان يتطلع لإدانة نادينا بأدلة كاذبة.
وختم البيان: الأنباء التي نشرتها الصحيفة خطيرة لدرجة أنها يجب أن تكون جرس إنذار لجميع أندية الدوري الإسباني بأن كل هذه الممارسات لا ينبغي أن يكون لها مكان في المهام المسندة إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني، لهذا السبب وحده بل وأيضا بدافع الكرامة والاحترام لرئاسة رابطة الدوري الإسباني ، يجب أن يستقيل السيد تيباس من منصبه. (العربية)
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