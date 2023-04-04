Advertisement

رياضة

بعد الخسارة أمام "السيتي"... ماذا قال محمد صلاح؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1053723-638162076984182588.png
Doc-P-1053723-638162076984182588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي أنه سيكون مع زملائه "أكثر جوعاً" الموسم المقبل بعدما فشل فريقه بالفوز بأي لقب كبير خلال الموسم الحالي.
وقال صلاح في تصريحات نقلتها محطة "بي تي سبورت": كل ما حدث سيجعلنا أكثر جوعاً الموسم المقبل، من الصعب تقبل حقيقة أننا خرجنا من كل البطولات لكن هذه كرة القدم وعلينا تقبل الواقع، نحن بحاجة إلى التعافي من جديد الموسم المقبل، إنها الطريقة الوحيدة للعودة إلى القمة مجدداً.
Advertisement

وأضاف: نحن جائعون ونحب أن نلعب معًا. لدينا مجموعة لعبت معًا لمدة خمس أو ست سنوات. لذلك نحن فقط نستمتع بلعب كرة القدم هنا ونلعب كرة القدم، ولهذا نقول سنعود أقوى الموسم المقبل. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
23:00 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
09:12 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website