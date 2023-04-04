بعد الخسارة أمام "السيتي"... ماذا قال محمد صلاح؟

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي أنه سيكون مع زملائه "أكثر جوعاً" الموسم المقبل بعدما فشل فريقه بالفوز بأي لقب كبير خلال الموسم الحالي.

Advertisement

وقال صلاح في تصريحات نقلتها محطة "بي تي سبورت": كل ما حدث سيجعلنا أكثر جوعاً الموسم المقبل، من الصعب تقبل حقيقة أننا خرجنا من كل البطولات لكن هذه كرة القدم وعلينا تقبل الواقع، نحن بحاجة إلى التعافي من جديد الموسم المقبل، إنها الطريقة الوحيدة للعودة إلى القمة مجدداً.وأضاف: نحن جائعون ونحب أن نلعب معًا. لدينا مجموعة لعبت معًا لمدة خمس أو ست سنوات. لذلك نحن فقط نستمتع بلعب كرة القدم هنا ونلعب كرة القدم، ولهذا نقول سنعود أقوى الموسم المقبل. (العربية)