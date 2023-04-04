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رياضة

كلوب: أنا هنا لتحقيق النتائج

Lebanon 24
04-04-2023 | 23:00
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لا يخشى المدرب الألماني يورغن كلوب إقالته من نادي ليفربول، لكنه أقرّ بمعاناة النادي الأحمر للخروج من كبوته.

وقال كلوب: "أنا مدرك إني جالس هنا بسبب الماضي وليس بسبب ما قمنا به هذا الموسم. لو كنت في موسمي الأول لاختلفت الأمور".
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وتابع مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن مستقبله: "لا داعي للخوف. أنا هنا لتحقيق النتائج. لست هنا كتعويذة أو كجدارية على حائط منزل".

وقال: "أنا منخرط تماماً. يجب أن نجد الحلول. لا يمكننا الاستمرار باللعب كما نفعل من حين لآخر، ليس دوماً نشكر الله، من حين لآخر، وهذا لي مسموحاً حقاً". (سكاي نيوز)
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