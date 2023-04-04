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رياضة

كرة القدم.. خسارة فريق البرج اللبناني أمام الوحدة الإماراتي بثلاثية نظيفة!

Lebanon 24
04-04-2023 | 16:21
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خسر فريق البرج اللبناني مباراة الذهاب أمام مضيفه الوحدة الاماراتي بثلاثية نظيفة 0 - 3 في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي أجريت بينهما مساء اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.
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وسجلت الاهداف الـ3 في الشوط الأول من كرة رأسية وضربة حرة ومن داخل الصندوق الصغير.
 
واستفاد الفريق الاماراتي من عدم التجانس في صفوف ضيفه اللبناني خصوصاً في الشوط الأول. إلا أنه وبعد ذلك، فقد نشط الفريق اللبناني في الشوط الثاني من دون تشكيل خطورة على المرمى الاماراتي.
 
يشار إلى أن الملعب عينه يستضيف لقاء الإياب بين الفريقين مساء السبت المقبل.
 
 
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