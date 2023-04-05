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رياضة

البريميرليغ... تشلسي وليفربول يواصلان نزيف النقاط

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:00
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واصل تشلسي وضيفه ليفربول نزيف النقاط بتعادلهما سلبا على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وهذه هي المباراة الثالثة التي يفشل فيها الفريقان في تحقيق الفوز، فاكتفى الفريق اللندني بتعادلين وخسارة مقابل خسارتين وتعادل لليفربول.
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وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا الذي انتزع فوزا ثمينا من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

وأكمل ليستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الإنذار الثاني.

ويملك ليفربول الذي يتخلف بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة.

في المقابل، عزز تشلسي الذي خاض المباراة الأولى بعد إقالة مدربه غراهام بوتر، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

وأبقى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد على دكة البدلاء.

وكاد الدولي البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل من انفراد في الدقيقة الرابعة لكن المدافع الكاميروني جويل ماتيب تدخل في توقيت ومناسب، وحذا حذوه الفرنسي ابراهيما كوناتيه عندما أبعد كرة للكرواتي ماتيو كوفاسيتش وهي في طريقها إلى المرمى (5).

وأهدر الألماني كاي هافيرتس فرصتين في الدقيقتين 12 و29، وسجل هدفا ألغي بداعي لمسة يد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (49).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1.

وكان نوتنغهام فوريست البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 12، ورد ليدز بهدفين لجاك هاريسون (20) والكولومبي لويس سينيستيرا (45).

وصعد ليدز يونايتد الى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مقابل 27 لنوتنغهام فوريست السابع عشر.
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