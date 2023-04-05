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رياضة

منقذ الزمالك.. هل يعيد هيريليتش البطولات للقلعة البيضاء؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:00
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وصل المدرب الألماني هايكو هيريليتش الرحال إلى القاهرة، تمهيدا للإعلان الرسمي عن توليه مهمة تدريب نادي الزمالك في تجربة جديدة تنتظرها الكثير من التحديات المحلية والدولية.

وكان "الزمالك" قد أعلن رحيل مدربه السابق "البروفيسور" جيسوالدو فيريرا بسبب سوء النتائج وخروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.
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وأنهت الإدارة البيضاء الاتفاق مع المدرب الألماني هيريليتش لقيادة الفريق بعد مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

بعد خسارة الزمالك لأغلب البطولات الموسم الحالي، باتت المهمة التي تنتظر هيرليتش في غاية الصعوبة، حيث يتعين عليه إنقاذ الفريق من الاستمرار في هبوط المستوى ووضع حدا لفقدان البطولات وإعادة الفريق بطلا كما كان في آخر نسختين من الدوري المصري.

هيرليتش كان لاعبا مميزا في الدوري الألماني في فترة التسعينات، ونجح في أن يصبح هداف البوندسليغا موسم 1994-1995 مع فريق بوروسيا مونشنغلاباخ ليصبح أصغر لاعب يحقق اللقب آنذاك، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى بوروسيا دورتموند مقابل 11 مليون مارك ألماني، ليحقق مع الفريق الأصفر ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس والسوبر في ألمانيا.
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