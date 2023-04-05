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رياضة
صافرات الاستهجان تدوّي تجاه ميسي... ونصيحة لاعب سابق: "أخرج من باريس سان جرمان"
Lebanon 24
05-04-2023
|
08:00
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تعرض نجم كرة القدم ليونيل ميسي لهجوم من جماهير فريقه باريس سان جرمان، خلال المباراة الأخيرة، ووجهت له صافرات الاستهجان، مما أثار جدلا كبيرا في عالم كرة القدم.
خلال مباراة باريس سان جرمان وليون، التي خسرها المتصدر الباريسي، تعرض ميسي لاستهداف من جماهير فريقه، فارتفعت أصوات الصافرات كل ما لمس الكرة خلال اللقاء.
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الهجوم على ميسي تسبب بحملة كبيرة من أساطير كرة القدم، الذين دافعوا عن أسطورة الأرجنتين.
وقال النجم الفرنسي السابق تيري هنري: "إنه لأمر محرج سماع صافرات حديقة الأمراء (ملعب باريس سان جرمان)".
وأضاف: "لا يمكنك أن تطلق صافرة على أحد أفضل اللاعبين في الفريق برصيد 13 هدفا و13 تمريرة حاسمة هذا الموسم. أريد أن أرى ليونيل ميسي ينهي مسيرته في برشلونة، وهذا لمصلحة كرة القدم".
أما النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتيه، فقال: "الصافرات تجاه ميسي هي إهانة لكرة القدم. عندي نصيحة واحدة لميسي: أخرج من هذا النادي. باريس سان جرمان ليس نادي كرة قدم".
وقال مدرب الفريق كريستوف غالتييه بعد اللقاء: "أمر صعب رؤية الصافرات تجاه ميسي. لقد سجل أهدافا مهمة وساهم بقوة هذا الموسم. أتمنى من زملاءه اللاعبين مساعدته".
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