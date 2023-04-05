ذكر تقرير إعلامي أن مستقبل ليونيل ميسي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو غامضا.





وجاء عنوان تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية "ميسي- سان جيرمان: الطلاق بات قريبا"، وأضاف أن فرص الوصول لاتفاق تتراجع من الجانبين. (العربية)

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