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رياضة

هل بات "الطلاق قريبا" بين ميسي و"سان جيرمان"؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 11:00
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ذكر تقرير إعلامي أن مستقبل ليونيل ميسي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو غامضا.


وجاء عنوان تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية "ميسي- سان جيرمان: الطلاق بات قريبا"، وأضاف أن فرص الوصول لاتفاق تتراجع من الجانبين. (العربية)
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ميسي

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