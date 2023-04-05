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رياضة

أنشيلوتي: لن نبحث عن الهدف كالمجانين أمام برشلونة

Lebanon 24
05-04-2023 | 14:00
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أقرّ مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بصعوبة اختيار تشكيلة أساسية تخوض مواجهة برشلونة المرتقبة الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك في كرة القدم، خصوصاً في ظل تخمة لاعبي الوسط على غرار الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مورديتش.
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وقال: الاختيار هو الشيء الأصعب. لن تتغيّر ذهنية اللاعب، جميعهم يريدون خوض المباراة من بدايتها. لكن اختيار التشكيلة الاساسية شيئ صعب للغاية، هناك أكثر من 11 لاعباً يستحقون ذلك.

وتابع: يقدّم تشواميني الكثير على الصعيد الدفاعي، التمرير والضغط. لكن كامافينغا له ميزات هامة ومن الصعب الضغط عليه. لقد استفاد من لحظته وقد لعب بعض المباريات في مركز الظهير الايسر، لاعب الارتكاز، وأوريليان وجد صعوبة نوعاً بالتعافي من المونديال. لكنه الآن جيّد وعاد إلى أفضل مستوياته.

وقال أنشيلوتي: كان مودريتش بحالة رائعة قبل مباراة بلد الوليد (6-0)، لكنه جلس على مقاعد البدلاء. يجب التفكير أيضاً بمواردنا على مقاعد البدلاء القادرة على إفادتنا، كما حصل الموسم الماضي.

وعن المباراة المرتقبة ضد غريمه الكاتالوني، قال أنشيلوتي: بالنسبة لي، الكلاسيكو كان وسيبقى المباراة الأهم. نحن قريبون من النهائي، وسنقوم بكل شيء لخوضه. لكن هذا لا يعني اننا سنبحث عن الهدف كالمجانين. الفكرة هي تقديم مباراة كاملة. لن يكون مفيداً التسجيل مبكراً ثم تلقي هدفين مثلاً. (العربية)
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