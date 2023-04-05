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رياضة
برشلونة يغري ميسي لإعادته من جديد... كيف؟
Lebanon 24
05-04-2023
|
23:00
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يبحث برشلونة الإسباني عن كافة الطرق لإعادة أسطورته ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بعد 3 أشهر من الآن إذ ينوي منحه نسبة من مبيعات القمصان والتذاكر بالإضافة إلى الرعايات التجارية التي سيوقعها النادي من أجل عودة أعظم لاعب في تاريخ النادي من جديد عقب رحيله عنه صيف 2021.
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ورحل ميسي عن برشلونة في اب 2021 بعدما فشل الطرفان بتمديد التعاقد نظراً لقيود رابطة الدوري الإسباني المالية والأزمة التي يعيشها النادي ما جعله ينتقل إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر، لكن وسائل الإعلام الفرنسية الموثوقة مثل راديو "مونت كارلو" وصحيفة "ليكيب" أكدت أن ليونيل سيكون خارج العاصمة الفرنسية بعد نهاية الموسم الحالي إذ أن تجديد تعاقده بات أمراً مستبعداً.
وبعد أسابيع من التكهنات والتصريحات حول عودة "البرغوث" إلى بيته، نشر موقع "فوت ميركاتو" الشهير مساء الثلاثاء خبراً جاء فيه أن مجلس إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا يفكر بمنح ليونيل نسبة من الرعايات التجارية بالإضافة إلى مبيعات التذاكر وكذلك مبيعات القمصان من أجل أن يعود اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة ويرتدي قميص النادي الكاتالوني مجدداً.
وأكد الموقع أن ميسي وعائلته يرغبون بالعودة إلى مدينة برشلونة التي عاشوا فيها أكثر من عقدين من الزمان وتحديداً منذ مطلع الألفية الحالية، فيما أشار إلى أن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ بدأ يعتبر نفسه لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل. (العربية)
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