Advertisement

رياضة

اعادة انتخاب أكرم حلبي نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

Lebanon 24
05-04-2023 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1054167-638163018046530236.png
Doc-P-1054167-638163018046530236.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثانية متتالية مدتها اربع سنوات، بعد تبوئه المنصب القاري لأول مرة في حزيران عام 2019.

وجاءت عملية اعادة انتخاب حلبي في منصبه القاري الكبير بالاجماع وبالتزكية قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.
Advertisement

وحلبي المولود عام 1968، يترأس الاتحاد اللبناني للعبة منذ تموز 2018 وأعيد انتخابه في كانون الأول 2020.

ومنذ خمس سنوات، يقود حلبي كرة السلة اللبنانية نحو نجاحات كثيرة وعلى رأسها تأهل 3 منتخبات (الرجال وتحت ال18 سنة وتحت ال16 سنة) الى نهائيات كأس العالم في انجاز كبير وغير مسبوق لكرة السلة اللبنانية، الى جانب تأهل منتخب السيدات الى مستوى النخبة في آسيا واحراز منتخب الرجال لقب البطولة العربية العام الماضي وحلوله وصيفا لأوستراليا في بطولة آسيا بفارق سلة واحدة. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
09:12 | 2023-04-05
08:53 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website