الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات بطولة كأس آسيا 2023

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر موعد إقامة البطولة، حيث ستقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني وإلى غاية 10 شباط 2024، وذلك بمشاركة 24 منتخباً وطنياً.

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وكشف الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي أيضاً، عن إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي استاد الجنوب، والبيت، واستاد أحمد بن علي، والثمامة، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، وينضم إليهم استاد جاسم بن حمد، وعبد الله بن خليفة.

وأكد بيان الاتحاد الآسيوي، أن سحب قرعة البطولة سيكون على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 أيار المقبل، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.





وأضاف البيان أنه: "ومن أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير، فإن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تقام يوم الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأشارت الهيئة القارية في بيانها، إلى أن كأس آسيا 2023 في قطر ستقام على امتداد 30 يوماً، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوماً عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.

وكانت قطر نالت استضافت البطولة القارية بعد اعتذار الصين عن استضافتها والتي كانت مقررة في حزيران وتموز من السنة الحالية، بسبب ظروف استثنائية متعلقة بفيروس كورونا. (win win)