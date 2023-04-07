لاعبة التنس التونسية الشهيرة إلى ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية

تأهلت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، إلى الدور ربع النهائي لبطولة تشارلستون الأميركية، بعد فوزها على الأميركية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا.

وفازت أنس جابر على دوليهد بنتيجة 6-3 و7-5.

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وكانت أنس جابر فازت في الدور السادس عشر على الأوكرانية ليسيا تسورينكو، المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3.





وستلاقي اللاعبة التونسية في دور الثمانية الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 70 عالميا التي ترشحت على حساب البلغارية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 18 عالميا بنتيجة 6-4 و7-6.



وكانت أنس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل أن تخسر أمام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2. (روسيا اليوم)