3 عروض سعودية للتعاقد مع المدرب العالمي.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر السعودي، قد دخلت في منافسة شرسة مع نظيرتها في نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع المدرب البرتغالي لنادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو.



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وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة نادي النصر قدمت 3 عروض لمدرب ريال مدريد السابق مورينيو وهي تدريب نادي الهلال، أو تدريب نادي النصر، أو تدريب منتخب السعودية. وكان الهلال قد قدّم عرضًا رسميًا إلى مورينيو، خلال الساعات القليلة الماضية لخلافة الأرجنتيني رامون دياز، الذي ينتهي عقده، بختام الموسم الرياضي الحالي.وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة نادي النصر قدمت 3 عروض لمدرب ريال مدريد السابق مورينيو وهي تدريب نادي الهلال، أو تدريب نادي النصر، أو تدريب منتخب السعودية.

والعرض المُقدَّم إلى المدير الفني البرتغالي، لمدة عامين، مقابل 120 مليون يورو أي "490 مليون ريال سعودي"، أي 245 مليون ريال في السنة الواحدة فقط.







وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن "العرض المقدم إلى مورينيو يُعَدّ الأضخم في تاريخ المدربين، منذ بداية كرة القدم وحتى الآن، إذ من المتوقع أن يتخذ المدرب البرتغالي قراره النهائي خلال الأيام القليلة القادمة".

ويرتبط مورينيو بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي حتى 30 حزيران من عام 2024. (win win)