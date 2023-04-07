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رياضة

الاتحاد الإيطالي يعاقب لوكاكو بسبب أحداث ديربي إنتر ويوفنتوس

Lebanon 24
07-04-2023 | 08:00
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بشأن مباراة إنتر ويوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، قرر الاتحاد الإيطالي إيقاف اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة واحدة دون تغريمه مالياً لسوء السلوك، بالرغم من تعرضه لهتافات عنصرية من قبل الجماهير، بعد تلقى انذارين متتالين وطرده.
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وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، اشتباكات قوية في الدقائق الأخيرة بعد تسجيل روميلو لوكاكو، هدف التعادل القاتل لإنتر.


وتم توقيع عقوبة الإيقاف 3 مباريات على اللاعب جوان كوادرادو، نجم يوفنتوس بسبب سوء السلوك وتوجيه لكمات إلى لاعبي إنتر مع تغريمه مبلغ مالي بقيمة 10 الآف يورو، وبذلك يغيب عن مباريات يوفنتوس ضد لاتسيو وساساولو ونابولي في الدوري الإيطالي.

كما تم إيقاف حارس إنتر سمير هاندانوفيتش، لمدة ثلاث مباريات بسبب اشتبكاه هو الآخر وقام بوضع يديه على رقبة أحد لاعبي فريق يوفنتوس مع تغريمه 10 الآف يورو.

وأغلق الاتحاد الإيطالي أحد مدرجات جماهير يوفنتوس كعقاب لهم بعد الهتافات العنصرية التي أطلقوها ضد لوكاكو. (جول)
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