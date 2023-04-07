منزل ميسي تعرض لمحاولة سرقة من قبل ملثمين! (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن منزل ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لمحاولة سرقة في مدينة برشلونة الإسبانية.

واكدّ التقرير الذي نشر في صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الساعات الأولى من ليلة الأربعاء، شهدت محاولة شخصان الدخول إلى منزل الأرجنتيني، بعد قفزهما فوق أحد الجدران الجانبية للمنزل.