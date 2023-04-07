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رياضة

منزل ميسي تعرض لمحاولة سرقة من قبل ملثمين! (صورة)

Lebanon 24
07-04-2023 | 01:30
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كشفت تقارير صحفية أن منزل ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لمحاولة سرقة في مدينة برشلونة الإسبانية.
 
 
واكدّ التقرير الذي نشر في صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الساعات الأولى من ليلة الأربعاء، شهدت محاولة شخصان الدخول إلى منزل الأرجنتيني، بعد قفزهما فوق أحد الجدران الجانبية للمنزل.
 
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وأضاف أن الشخصين كانا يرتديان ملابس سوداء بالكامل مع أقنعة تزلج، وحاولا فتح أبواب ونوافذ المنزل، ولم تنجح المحاولة واستمرّا في الإجراء على النافذة، ولكنها كانت محاولة فاشلة، وفرا قبل دقائق من وصول السلطات. (et بالعربي)
 
 
 

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