زميله: صلاح خطف "الخبز" من طبقي.. ومنعني من تناوله

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كشف الشاب هارفي إليوت لاعب ليفربول الإنجليزي أن زميله النجم المصري منعه من أكل الخبز الأبيض وأمره بتناول الخبز الأسمر بدلاً منه، مبدياً امتنانه لهداف النادي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز على تبنيه ومساعدته.وتعرض إليوت إلى إصابة خطيرة أبعدته عن جزء من الموسم الماضي لكنه عاد الموسم الحالي وخاض 41 مباراة مع ليفربول، مسجلاً 5 أهداف، بينما قدم تمريرتين حاسمتين.وقال اللاعب الشاب لمدونة "نحن ليفربول" الذي يشارك في تقديمها النجم السابق روبي فاولر: محمد يتابعني بشكل لا يصدق، إنه يفعل ذلك لمصلحتي وأنا أعرف ذلك تماماً، في مرة كنا بالمعسكر الإعدادي، وشاهدني آخذ الخبز الأبيض وأضعه بجانبي، لقد اعتدت على تناوله مع كل وجبة، فجاء مسرعاً وقال لا، لا .. لا تأكل هذا" وأعاد الخبز الأبيض إلى سلته وقال لي: "هاك، تناول الخبز البني".وأتبع هارفي: "لقد كنت مذهولاً، إنه حريص على كل شيء حتى تغذيتي، يراقبني في التدريبات وخارجها لمساعدتي، ما حدث حتى الآن في مسيرتي الجزء الأكبر من الفضل به يعود إلى محمد صلاح، ولا أعتقد أن هناك أفضل قدوة من النجم المصري، إنه يذهب إلى الصالة الرياضية قبل المران الاعتيادي بساعة وربع، وفي المباريات يجعلني ألعب بطريقتي وأنا أعرف تماماً أنه خلفي لمساعدتي عندما أحتاج إليه، وهذه قصة واحدة من آلاف القصص التي عشتها مع الهداف المصري". (العربية)