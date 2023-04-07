Advertisement

رياضة

مبابي يحرج باريس سان جيرمان ويجبره على التراجع

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1054965-638164677210768089.jpg
Doc-P-1054965-638164677210768089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت واقعة غضب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إدارة ناديه الفرنسي، خلال الفترة الأخيرة، ما أجبرها على التراجع.

وحذف النادي الباريسي، الفيديو الدعائي الذي ظهر فيه مبابي، من أجل الترويج لبيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.
Advertisement
وأضافت شبكة GFFN الفرنسية أن الفيديو لم يعد متاحا عبر القناة الرسمية للنادي الباريسي على موقع "يوتيوب".

وظهر النجم الفرنسي البالغ 24 عاما، بمفرده في فيديو دعائي لبيع تذاكر الفريق في الموسم المقبل. وباغت مبابي، الجميع برد فعله، حيث أحرج إدارة النادي الباريسي، برسالة صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وأكد مبابي أنه لم يتفق على نشر الفيديو، ولم يكن يعلم بسياق محتواه عند تسجيل كلمته التي يتحدث فيها عن الإعجاب والتقدير للنادي وجماهيره.

وكتب مبابي "البي إس جي ناد كبير، وليس فريق كيليان سان جيرمان". (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website