Advertisement

رياضة

السجن 4 أشهر للاعب جزائري بتهمة الاعتداء الجنسي

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1055111-638165003260918708.JPG
Doc-P-1055111-638165003260918708.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة أنجيه حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الجزائري الدولي إلياس شتي بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويأتي القرار بعد شكوى من شابة زعمت أن شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف في مونديال قطر.
Advertisement

ولدى احتجاز الظهير الأيسر شتي (28 عاما) لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكان هذا الاعتداء الجنسي قد تسبب بشكل غير مباشر في رحيل مدرب أنجيه آنذاك المغربي الأصل عبد العزيز بوحزامة على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه.

وفي مداخلة قبل إحدى المباريات وتحديدا في الخامس من مارس دافع مدرب أنجيه عن لاعبه قائلاً "هذا ليس سيئًا، لقد لمسنا جميعًا الفتيات بالفعل". كانت كلمات المدرب مثيرة للجدل في البداية، ثم اعترف بها بوحزامة قبل أن يستقيل من منصبه.

وقال مصدر مقرب من النادي إن اللاعب المرتبط بأنجيه حتى عام 2026: تمت معاقبته بإيقافه عن اللعب لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر ذاته أن وضعه في أنجيه "سيتم النظر فيه بنهاية الموسم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website