Advertisement

رياضة

عرض سعودي لمورينيو للتدريب في المملكة

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1055133-638165052313929575.jpg
Doc-P-1055133-638165052313929575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت صحيفة إيطالية إن السعودية ترغب في استقطاب المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، لتدريب المنتخب السعودي، أو أحد أندية المملكة.

ونقلت "إل كوري ديل سبورت" أن السعودية مستعدة لتقديم 120 مليون يورو لعامين لمورينيو في حال رغب في تولي تدريب المنتخب السعودي، بعد رحيل، هيرفي رينارد، لتولي المنتخب الوطني الفرنسي للسيدات.
Advertisement

ولا يمانع الاتحاد السعودي للعبة تدريب مورينيو لأحد الأندية بدل المنتخب الوطني، بما في ذلك نادي النصر الذي تمكن من جلب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وذكرت الصحيفة أن الرغبة في جلب المدرب البرتغالي تدخل ضمن خطة المملكة لجلب كبار نجوم كرة القدم مثل لوكا مودريتش وليونيل ميسي.

ويرغب مورينيو في البقاء في روما وناقش ذلك مع طاقمه التدريبي رغم أنه تطرق بالفعل للعرض السعودي، بحسب الصحيفة، وينتظر اجتماعا مع رئيس النادي قبل اتخاذ أي قرار.

ويأتي تقرير الصحيفة الإيطالية بالتزامن مع رفض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عرضا فلكيا يقدر بـ400 مليون يورو في السنة (438 مليون دولار)، وذلك مقابل اللعب لصالح نادي الهلال السعودي، وفقا لموقع barca blaugranes الرياضي. 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
03:30 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website