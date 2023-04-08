عرض سعودي لمورينيو للتدريب في المملكة

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أعلنت صحيفة إيطالية إن السعودية ترغب في استقطاب المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، لتدريب المنتخب السعودي، أو أحد أندية المملكة.ونقلت "إل كوري ديل سبورت" أن السعودية مستعدة لتقديم 120 مليون يورو لعامين لمورينيو في حال رغب في تولي تدريب المنتخب السعودي، بعد رحيل، هيرفي رينارد، لتولي المنتخب الوطني الفرنسي للسيدات.ولا يمانع الاتحاد السعودي للعبة تدريب مورينيو لأحد الأندية بدل المنتخب الوطني، بما في ذلك نادي النصر الذي تمكن من جلب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.وذكرت الصحيفة أن الرغبة في جلب المدرب البرتغالي تدخل ضمن خطة المملكة لجلب كبار نجوم كرة القدم مثل لوكا مودريتش وليونيل ميسي.ويرغب مورينيو في البقاء في روما وناقش ذلك مع طاقمه التدريبي رغم أنه تطرق بالفعل للعرض السعودي، بحسب الصحيفة، وينتظر اجتماعا مع رئيس النادي قبل اتخاذ أي قرار.ويأتي تقرير الصحيفة الإيطالية بالتزامن مع رفض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عرضا فلكيا يقدر بـ400 مليون يورو في السنة (438 مليون دولار)، وذلك مقابل اللعب لصالح نادي الهلال السعودي، وفقا لموقع barca blaugranes الرياضي.