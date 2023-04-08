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رياضة

حبيبة بيكيه الجديدة تخونه مع غوارديولا... ما علاقة شاكيرا؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 08:00
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أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن كلارا شيا حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، تخونه مع مواطنه المدرب بيب غوارديولا.

وسخرت شريحة واسعة من المعلقين على شبكات التواصل الاجتماعي من بيكيه، معتبرةً أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا.
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ورأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ"السوشيال ميديا" أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا. (لها)

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