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رياضة

بعد إنفصالها عنه... زوجة حكيمي تظهر بإطلالة جريئة برفقة رجال من هم؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 11:00
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أثارت الممثلة الإسبانية هبة عبوك ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بإطلالة جريئة برفقة أصدقائها من الرجال، عقب اعلان انفصالها عن زوجها مجم قرة القدم المغربي أشرف حكيمي.

ونشرت هبوك مجموعة من الصور في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، رصدت تناولها العشاء مع صديقيها في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد، معلقةً بقولها: "مذاق الطعام الجيد يصبح أفضل بوجود رفاق جيدين. عزيزيً أنا أعشقكما".
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وأطلت عبوك باللون الأسود بفستان تميّز بتصميم مكشوف الصدر إلى حد كبير، بالإضافة إلى فتحات عند الأكتاف والبطن. (لها)

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