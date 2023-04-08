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رياضة

غوارديولا يكشف سر إبعاد ووكر عن تشكيلة مانشستر سيتي

Lebanon 24
08-04-2023 | 16:00
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كشف المدرب الإسباني لنادي مانشستر الإنكليزي بيب غوارديولا الأسباب التكتيكية لإبعاد الظهير الأيمن كايل ووكر عن تشكيلته الأساسية.

وعانى الدولي ووكر (32 عاماً)، بطل إنكلترا 4 مرات مع سيتي، هذا الموسم، وشارك أساسياً مرتين فقط في آخر 7 مباريات مع "سيتيزنز".
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وفضّل غوارديولا عليه زميله في المنتخب الإنكليزي جون ستونز، الذي بمقدوره الانضمام إلى خط الوسط لمساعدة الإسباني رودري، وشغل مركز الظهير المقلوب او المعكوس (إنفيرتد فولباكس).

وقال المدرب الفذّ: "لا يمكنه (ووكر) القيام بذلك. كي تلعب في الوسط عليك أن تقوم بتحركات مميزة. يملك خصائص أخرى. يملك دوماً الإيقاع، سيكون الأسرع في هذه الغرفة بعمر الستين".

ويحتل سيتي راهناً المركز الثاني وراء أرسنال في الدوري الإنكليزي، الذي سيطر عليه في السنوات الأخيرة.
وكان البرتغالي جواو كانسيلو والأوكراني ألكسندر زينتشنكو لعبا في هذا الدور انطلاقا من الجهة اليسرى، ما سمح لووكر (75 مباراة دولية)، بشغل مركز على الجهة اليمنى عند تقدمهما إلى الوسط.

لكن مع انتقال زينتشنكو إلى أرسنال وكانسيلو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يشغل الهولندي نايثن أكيه راهناً مركز الظهير الأيسر ويتحوّل إلى قلب دفاع من ثلاثة لدى الحاجة، ما يعني أنه على الظهير الأيمن التقدّم إلى الأمام وهو ما قام به ستونز بنجاح في المباراة الأخيرة التي اكتسح فيها سيتي ليفربول 4-1 في الدوري.

وشرح غوارديولا: "السبب تكتيكي، وليس لأننا فقدنا الثقة بكايل. يمكنه اللعب في الداخل وقد قام بذلك أكثر من مرة، لكن على غرار المباراة ضد ليفربول مع رودري وجون، سيحتاج للوقت (للقيام بذلك) ونحن لا نملك الوقت".

ويستعد سيتي لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً الشهر الجاري.
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