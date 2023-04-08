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رياضة
لماذا غاب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول؟!
Lebanon 24
08-04-2023
|
23:00
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أثار غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنكليزي عن المشاركة في تدريبات الـ"ريدز" قبل مباراة أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز، حفيظة متابعيه.
ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، الأحد المقبل، في قمة مواجهات الجولة الـ30 من عمر المسابقة، ويبحث ليفربول عن التقدم نحو المربع الذهبي في جدول الترتيب، على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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ووفقا لموقع ليفربول إيكو، فإن محمد صلاح غاب عن المشاركة في تدريبات ليفربول، التي خاضها الفريق الخميس قبل مباراة أرسنال.
ويأتي غياب محمد صلاح عن مران ليفربول على خلفية قرار الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، بمنح اللاعب يوم راحة إضافي من أجل التعافي قبل مباراة أرسنال.
كما أن الثلاثي دييغو غوتا وآرثر ميلو إلى جانب جو غوميز غابوا عن تدريبات ليفربول أيضا.
بينما شهدت تدريبات الريدز عودة تياغو ألكانتارا للمشاركة مرة أخرى في المران، بعد غيابه عن المشاركة في آخر 10 مباريات للفريق بسبب إصابته في الفخذ.
كما واصل نابي كيتا، الركض في ظل البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب، بعد تعرضه لإصابة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب غينيا آذار الماضي.
ويتربع أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 72 نقطة من 29 جولة، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب وصيفا بـ64 نقطة من 28 مباراة حتى الآن.
فيما تراجع ليفربول إلى المركز الثامن في البريميرليغ، وجمع 43 نقطة، 12 فوزا و7 تعادلات وتجرع مرارة الخسارة في 9 مباريات حتى الآن.
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