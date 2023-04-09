لإرضاء رونالدو.. النصر يفاوض نجم ريال مدريد من هو؟

تتحرك إدارة نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع لاعب عالمي جديد، حيث تتجه الأنظار نحو نادي ريال مدريد الإسباني.





وأشارت صحيفة "elfutbolero" الإنكليزية، إلى أن النصر عاد للتفاوض مجددًا مع البلجيكي إيدين هازارد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولفتت الصحيفة الى أن النصر يُريد إرضاء كريستيانو رونالدو، عن طريق تدعيم الفريق الأصفر بصفقة عالمية أخرى، من أجل تدعيم صفوف الفريق، لأن النجم البرتغالي يحتاج إلى بناء فريق أكثر تنافسية من حوله لقيادة الفريق لتحقيق البطولات.





وينتهي عقد هازارد مع نادي ريال مدريد في صيف 2024، ولكن النادي الإسباني لا يمانع في رحيله خلال الوقت الحالي، في ظل عدم الاعتماد عليه. (جول)