Advertisement

رياضة

لإرضاء رونالدو.. النصر يفاوض نجم ريال مدريد من هو؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1055468-638166267415679379.jpg
Doc-P-1055468-638166267415679379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحرك إدارة نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع لاعب عالمي جديد، حيث تتجه الأنظار نحو نادي ريال مدريد الإسباني.


وأشارت صحيفة "elfutbolero" الإنكليزية، إلى أن النصر عاد للتفاوض مجددًا مع البلجيكي إيدين هازارد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
Advertisement
ولفتت الصحيفة الى أن النصر يُريد إرضاء كريستيانو رونالدو، عن طريق تدعيم الفريق الأصفر بصفقة عالمية أخرى، من أجل تدعيم صفوف الفريق، لأن النجم البرتغالي يحتاج إلى بناء فريق أكثر تنافسية من حوله لقيادة الفريق لتحقيق البطولات.


وينتهي عقد هازارد مع نادي ريال مدريد في صيف 2024، ولكن النادي الإسباني لا يمانع في رحيله خلال الوقت الحالي، في ظل عدم الاعتماد عليه. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:42 | 2023-04-11
03:53 | 2023-04-11
03:20 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website