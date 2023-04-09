ميسي يحطم رقم رونالدو التاريخي!

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وأصبح أكثر اللاعبين تهديفا مع الأندية الأوروبية في كل البطولات.

وساهم ميسي في هدفين ليقود باريس سان جرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز 2-0 على مضيفه نيس والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

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ومنح ميسي التقدم للنادي الباريسي في الدقيقة 26، وصنع الهدف الثاني للمدافع سيرخيو راموس قبل 14 دقيقة من النهاية.





وبهذا الهدف أصبح رصيد ميسي 702 هدف مع الأندية في كل البطولات، منها 672 مع برشلونة، و30 مع سان جرمان.

أما النجم البرتغالي رونالدو، فسجل 701 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها في كل البطولات الكروية. (سكاي نيوز)