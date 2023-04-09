أنشيلوتي على بعد لقبين من معادلة رقم زيدان مع ريال مدريد

اقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، من تحقيق رقم سلفه زين الدين زيدان في عدد البطولات المحققة مع النادي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية إن "أنشيلوتي بإمكانه معادلة الرقم القياسي المسجل باسم زيدان، الذي فاز بـ11 لقبًا مع ريال مدريد؛ إذ إن أنشيلوتي حصد حاليًا 9 ألقاب، وفي طريقه لمعادلة رقم زيدان في الموسم الحالي 2022-23".

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وفي حال تمكّن أنشيلوتي من حصد مسابقة كأس ملك إسبانيا التي تأهل إلى المباراة النهائية فيها، ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي تأهل إلى ربع النهائي فيها، سيعادل رقم زيدان بـ11 لقبا كأنجح مدربين في تاريخ النادي.





وبحسب التقرير، فإن أنشيلوتي هو المدرب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي تمكن من الفوز بكل البطولات التي شارك فيها، سواء محلية أو أوروبية أو عالمية. (win win)