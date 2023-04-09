18
o
بيروت
19
o
طرابلس
8
o
صور
18
o
جبيل
8
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الأهلي المصري يشكو الهلال السوداني إلى "كاف" ومؤسسات الدولة
Lebanon 24
09-04-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم النادي الأهلي المصري بشكوي رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد تصريحات مسؤولي الهلال السوداني التي صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية.
وقال الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي يوم السبت: نضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المصرية المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.
Advertisement
وكانت إدارة الهلال السوداني قد هاجمت مسؤولي الأهلي المصري عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3 - صفر في ستاد القاهرة قبل أسبوع في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي للدور المقبل، وذلك عقب احتلاله المركز الثاني برصيد عشر نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي كمتصدر للمجموعة. (العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
13:42 | 2023-04-10
10/04/2023 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
14:58 | 2023-04-10
10/04/2023 02:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
11:10 | 2023-04-10
10/04/2023 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
09:18 | 2023-04-10
10/04/2023 09:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
15:47 | 2023-04-10
10/04/2023 03:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2023-04-11
4 أسباب قد تجعل أرسنال يفشل في سباق البريميرليغ.. ما هي؟
05:00 | 2023-04-11
باريس سان جيرمان ينجو من عقوبات اللعب المالي النظيف
04:42 | 2023-04-11
بعد تخلي عائلته عنه.. شخصية مفاجأة تزور داني ألفيش في السجن!
03:53 | 2023-04-11
هبة عبوك طليقة النجم أشرف حكيمي بأحضان رجل آخر.. هل هو حبيبها الجديد؟ (صور)
03:20 | 2023-04-11
فوز منتخب الجيش على منتخب الجامعة العربية المفتوحة في يوم الرياضة
02:00 | 2023-04-11
الأهلي يهزم بيراميدز ويحرز كأس لقب مصر
فيديو
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
11/04/2023 15:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
11/04/2023 15:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
11/04/2023 15:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact