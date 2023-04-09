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رياضة

ضرب في موقف الحافلة.. "واقعة مؤسفة" لنجم ريال مدريد

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:00
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استنكر أليخاندرو باينا "الاعتداء"، الذي تعرض له وسط تقارير إعلامية إسبانية أفادت بأن لاعب وسط فياريال تعرض للضرب من قبل لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بعد فوز فريقه بنتيجة 3-2 على النادي الملكي، السبت.
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وقال باينا عبر حسابه على تويتر إنه "سعيد للغاية بالفوز المذهل لفريقي في ملعب مثل سانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين للغاية للاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة".

وذكرت الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" ووسائل إعلام أخرى، مساء السبت، أن فالفيردي ضرب باينا بينما كان لاعب فياريال على وشك ركوب حافلة الفريق.

وذكرت التقارير أن فالفيردي كان غاضبا من باينا بسبب إهاناته المزعومة أثناء المباراة، بما في ذلك التعليق على ابنه.

في رسالته على تويتر، نفى باينا إهانة نجل فالفيردي وقال: "أنا مندهش مما يقال عني...ذلك خاطئ تماما".

ولم يعلق أي من الناديين علنا على الحادث المزعوم.

ويستضيف ريال مدريد منافسه تشلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء. (سكاي نيوز)  
المصدر: سكاي نيوز عربية
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