تشافي: أوقفنا ريال مدريد في الدوري.. وتذكروا كلام زيدان

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أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خلال مؤتمر صحفي، اعتقاده بأن تنازل ريال مدريد عن لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، هو بسبب الموسم الرائع للفريق الكتالوني.وخسر ريال مدريد حامل اللقب على أرضه أمام فياريال 2-3، السبت، ويمكن لبرشلونة المتصدر أن يوسّع الفارق عن غريمه الملكي إلى 15 نقطة في حال فوزه على ضيفه جيرونا، الإثنين.ورغم هذا الفارق الكبير بالنقاط، جاءت خسارة ريال مدريد بعدما اكتسح برشلونة برباعية نظيفة الأسبوع الماضي ليبلغ نهائي كأس إسبانيا.وقال تشافي: "لا أعرف ما إذا كانوا قد توقفوا عن العمل أم لا، ولكن إذا فعلوا ذلك، فهذا بفضلنا".وأضاف "غدا من المهم زيادة الفارق إلى 15 نقطة. لن يعني أن أي شيء مضمون، لكنه سيكون فارقا مذهلا. لا يهمني أن يفعل ريال مدريد شيئا أو لا، ما يهمني هو ما نفعله نحن".