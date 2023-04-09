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رياضة

جماهير نيس تهاجم مدرب باريس سان جرمان

Lebanon 24
09-04-2023 | 23:00
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عبارة وإهانة، استفزت مدرب باريس سان جرمان، كريستوف غالتييه، الذي لم يهنأ بانتصار فريقه على نيس بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ليلة السبت، سجل ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفي باريس سان جيرمان، ليواصل الفريق صدارته للدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة.
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ولكن بعد اللقاء، رفعت جماهير نيس رسالة مسيئة في المدرجات لوالدة مدربهم السابق غالتييه، الذي توجه إلى مدرجاتهم بعد المباراة محتفلا بالفوز.
 
وقال غالتييه في تصريحات صحفية بعد المباراة: "ذهبت إلى هناك من أجل تحيتهم فقط".

وواصل غاضبا: "هل شاهدت الرسالة التي ظهرت في المدرجات؟ هل قرأت؟ أمي تبلغ من العمر 83 عاما، وهي تتعافى من السرطان".

وتابع: "العمل الذي قمت به في الموسم الماضي هو سبب تمكن هؤلاء المشجعين من مشاهدة فريقهم في مباريات أوروبا".

وأنهى غالتييه الموسم الماضي مع نيس في المركز الخامس للدوري، ليشارك الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الحالي.
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