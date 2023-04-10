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رياضة

نجمة التنس العربي أنس جابر تفوز باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية

Lebanon 24
10-04-2023 | 02:00
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توّجت التونسية أنس جابر المصنفة خامساً عالمياً بلقب بطولة تشارلستون للتنس بفوزها على السويسرية بليندا بينسيتش.
وحسمت أنس جابر المواجهة بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلها 7-6 (8-6) و6-4، لتثأر من نظيرتها السويسرية التي تغلبت في نهائي البطولة ذاتها العام الماضي بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و5-7 و6-4.
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وأنهت التونسية المجموعة الأولى في توقيت ساعة و5 دقائق، قبل أن تحسم الثانية في 56 دقيقة فقط، لتنهي أمر المنافسة على اللقب في حوالي ساعتين.

وكانت أنس بلغت المباراة النهائية بعد إزاحتها الروسية داريا كاساتكينا، في حين تغلبت بينسيتش على الأميركية جيسيكا بيغولا في مباراة كانت قد توقفت يوم السبت بسبب المطر واستكملت لاحقاً.


ويعتبر هذا اللقب الأول لأنس هذا الموسم والرابع في مسيرتها الاحترافية بعد برمنغهام الانكليزية عام 2021 ومدريد وبرلين العام الماضي، كما أنه الفوز الثالث لها على بنسيتش في خمس مواجهات بينهما حتى الآن والثاني في مباراة نهائية بعد الأول في دورة برلين العام الماضي.
وحرمت أنس نظيرتها بينسيتش من التتويج باللقب الثامن في النهائي السابع عشر في مشوارها، والثالث هذا العام بعد لقبي أديلايدا وأبو ظبي. (سكاي نيوز)
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