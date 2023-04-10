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رياضة

جمهور النصر يهتف بوجه كريستيانو رونالدو: "ميسي ميسي" (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 05:00
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فجرت جماهير النصر غضبها من خسارة نقطتين بالتعادل السلبي مع الفيحاء في وجه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، حيث هتفت في وجهه بعد اللقاء لمنافسه اللدود ليونيل ميسي.
 
 
 
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النصر اكتفى بالتعادل السلبي مع الفيحاء في المجمعة ليسمح للاتحاد الفائز على الوحدة في مكة 2-1 بالابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

ولم يُقدم اللاعبون الأداء المتوقع وأهدروا العديد من الفرص خاصة رونالدو وعبد الرحمن غريب، وهو ما فجر غضب الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
 
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجماهير النصر وهي تهتف: "ميسي ميسي ميسي" وذلك خلال خروج رونالدو من الملعب، ولم يُظهر اللاعب أي رد فعل تجاه ذلك التصرف من جمهوره. (جول)
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