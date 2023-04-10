جمهور النصر يهتف بوجه كريستيانو رونالدو: "ميسي ميسي" (فيديو)

فجرت جماهير النصر غضبها من خسارة نقطتين بالتعادل السلبي مع الفيحاء في وجه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، حيث هتفت في وجهه بعد اللقاء لمنافسه اللدود ليونيل ميسي.

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ياساتر .. جمهور النصر يردد ميسي ميسي 🤯! pic.twitter.com/XGUeAJQ8ET — كونان الهلالي (@Conan_Alhilali) April 9, 2023 Advertisement

النصر اكتفى بالتعادل السلبي مع الفيحاء في المجمعة ليسمح للاتحاد الفائز على الوحدة في مكة 2-1 بالابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.



ولم يُقدم اللاعبون الأداء المتوقع وأهدروا العديد من الفرص خاصة رونالدو وعبد الرحمن غريب، وهو ما فجر غضب الجماهير الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجماهير النصر وهي تهتف: "ميسي ميسي ميسي" وذلك خلال خروج رونالدو من الملعب، ولم يُظهر اللاعب أي رد فعل تجاه ذلك التصرف من جمهوره. (جول)