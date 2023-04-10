أزمة في مباراة ليفربول وأرسنال.. حكم الراية يضرب لاعب بالمرفق (صور وفيديو)

شهدت مباراة ليفربول وآرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنكليزي حادثًا نادرًا للغاية قد يكون لم يحدث في كرة القدم من قبل.

فبعد صافرة نهاية الشوط الأول، توجه لاعب ليفربول آندي روبرتسون، إلى حامل الراية قسطنطين هاتزيداكيس ليتحدث معه، لكن الحكم الإنكليزي استخدم مرفق يده عندما اقترب منه روبرتسون.

اول مره اشوف حكم يضرب لاعب ولايتعاقب وبعد هاللقطة روبرتسون اخد اصفر



قسم بالله فشل فشل ومحاربه عيني عينك pic.twitter.com/hzMEbjaxyi — Saif | 6⃣🏆 (@LFC_Saif) April 9, 2023 Advertisement

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن روبرتسون كان مصابًا بألم في الرأس حتى وأنه ذهل مما فعله الحكم المساعد.

وأشارت الشبكة إلى أن هاتزيداكيس على أعتاب استقبال عقوبة إدارية بسبب استخدام مرفق يده ضد روبرتسون.

وبدأت رابطة الحكام التحقيق في الواقعة بشكل فوري، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق بعد تقدم آرسنال بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة من عمر اللقاء. (بطولات)