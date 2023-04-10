"الفرعون المصري" محمد صلاح في خطر! 

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، في تحقيق العديد من الأرقام التاريخية خلال مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية المختلفة.

لكن بعد تألق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، باتت أرقام محمد صلاح مهددة، حيث نجح نجم مانشستر سيتي، في كتابة التاريخ في أول مواسمه بالدوري الإنكليزي بعد أن أحرز هدفين مع مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون ليصل إلى 30 هدفاً في البطولة حتى الآن.

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ويبتعد هداف الدوري الإنكليزي السابق محمد صلاح عن هالاند بفارق 17 هدفاً، فقد سجل "مو صلاح" 13 هدفاً فقط حتى الآن، وبالرغم من أنّه أصبح الهدّاف التاريخي لليفربول، إلاّ أنّه يقدم موسماً سيئاً تهديفياً يتماشى مع المستوى السيء لفريق ليفربول هذا الموسم.



صلاح يُهدر ركلة جزاء

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لمصلحة فريقه في مواجهة آرسنال بمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان صلاح قد سجل هدف تقليص الفارق لليفربول مع نهاية الشوط الأول في شباك آرسنال، قبل أن يضيع التعادل ويسدد ركلة الجزاء بجوار القائم.

الركلة المهدرة هي السابعة في مسيرة محمد صلاح بالملاعب، سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب بقميصها. ويبتعد هداف الدوري الإنكليزي السابق محمد صلاح عن هالاند بفارق 17 هدفاً، فقد سجل "مو صلاح" 13 هدفاً فقط حتى الآن، وبالرغم من أنّه أصبح الهدّاف التاريخي لليفربول، إلاّ أنّه يقدم موسماً سيئاً تهديفياً يتماشى مع المستوى السيء لفريق ليفربول هذا الموسم.وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لمصلحة فريقه في مواجهة آرسنال بمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.وكان صلاح قد سجل هدف تقليص الفارق لليفربول مع نهاية الشوط الأول في شباك آرسنال، قبل أن يضيع التعادل ويسدد ركلة الجزاء بجوار القائم.الركلة المهدرة هي السابعة في مسيرة محمد صلاح بالملاعب، سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب بقميصها.

سحب تنفيذ ركلات الجزاء من صلاح؟

وانتهت مباراة ليفربول وأرسنال التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" (2-2) ضمن حسابات الجولة الـ30 من الدوري الإنكليزي.

وبعد المباراة، أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنّه سيعقد جلسة مع محمد صلاح بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ضد أرسنال.

وقال كلوب إنه سيتحدث مع صلاح حول سحب تنفيذ ركلات الجزاء منه.

كلوب في موقف محرج..

وتعرّض كلوب لموقف محرج في المباراة، فعندما تقدم صلاح لتسديد ركلة الجزاء أمام أرسنال، رفض المدرب الألماني متابعة الركلة، وأدار ظهره للملعب.

وعند تنفيذ النجم المصري لركلة الجزاء في الدقيقة 54، احتفل المدرب معتقداً أنّ الكرة سكنت الشباك، لكنه فوجئ بضياعها لتتغير تعبيرات وجهه.

يورغن كلوب كان ينتظر فرحة من جمهور الأنفيلد ولكن محمد صلاح أهدر الركلة!

pic.twitter.com/qtMKe0k8VI — سُعود (@iiSaud9_) April 9, 2023

وفي هذ السياق، أوضح مدرب ليفربول أنه ظن محمد صلاح سجّل ركلة الجزاء ليقرر الاحتفال، مشيراً الى أنّه شاهد ركلة جزاء صلاح بعد نهاية المباراة.