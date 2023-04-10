Advertisement

رياضة

بعد اعتدائه على لاعب ليفربول.. ماذا تقرر بشأن الحكم؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1055928-638167573537810060.jpg
Doc-P-1055928-638167573537810060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا رسمياً بشأن كوستانتين هاتزيداكيس، الحكم المساعد في مباراة ليفربول وضيفه أرسنال (2-2)، مساء أمس الأحد.

وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي: "لن تقوم اللجنة بتعيين الحكم في أي مباراة ضمن أي منافسة حتى يتم انتهاء التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادثة التي وقعت بينه ومدافع ليفربول أندري روبرتسون في ملعب أنفيلد".
Advertisement
 
 
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أثار الكثير من الجدل، فقد بدا فيه حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، وكأنه يوجه ضربة بالمرفق للإسكتلندي أندرو روبرتسون مدافع ليفربول، الذي اقترب منه للحديث معه بعد نهاية الشوط الأول للمباراة، بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:42 | 2023-04-11
03:53 | 2023-04-11
03:20 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website