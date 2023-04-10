بعد اعتدائه على لاعب ليفربول.. ماذا تقرر بشأن الحكم؟

أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا رسمياً بشأن كوستانتين هاتزيداكيس، الحكم المساعد في مباراة ليفربول وضيفه أرسنال (2-2)، مساء أمس الأحد.



وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي: "لن تقوم اللجنة بتعيين الحكم في أي مباراة ضمن أي منافسة حتى يتم انتهاء التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادثة التي وقعت بينه ومدافع ليفربول أندري روبرتسون في ملعب أنفيلد".

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وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أثار الكثير من الجدل، فقد بدا فيه حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، وكأنه يوجه ضربة بالمرفق للإسكتلندي أندرو روبرتسون مدافع ليفربول، الذي اقترب منه للحديث معه بعد نهاية الشوط الأول للمباراة، بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب.