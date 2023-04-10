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رياضة

رونالدو غاضب ويهدد النصر بالرحيل! (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 15:56
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تعادل نادي النصر أمام مضيفه الفيحاء من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وبحسب صحيفة "الوئام" نقلا عن بعض المصادر، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راض عن مستوى النصر، ويرى أن النادي يحتاج لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين في مراكز مختلفة، حتى يستطيع المنافسة تحقيق البطولات.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو طلب من إدارة نادي النصر، إبرام 3 صفقات عالمية جديدة، في الموسم المقبل حتى يستطيع الفريق المنافسة قارياً ومحلياً، ويستمر مع "العالمي" في الموسم المقبل.
والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو في حالة غضب شديدة عقب نهاية اللقاء، حيث تبادل الكلمات مع بعض اللاعبين على أرضية الملعب في لحظة انفعال قبل أن يغادر المستطيل الأخضر نحو غرف تبديل الملابس.
 
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المصدر: روسيا اليوم
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