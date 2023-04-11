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رياضة

الأهلي يهزم بيراميدز ويحرز كأس لقب مصر

Lebanon 24
11-04-2023 | 02:00
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حصد الأهلي لقب كأس مصر بفوزه على بيراميدز 2-1 بعد التمديد لحصتين إضافيتين، على إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
 
وأقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب "القاهرة الدولي" وسط حضور جماهيري لافت.
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وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 72 من المباراة عبر المغربي وليد الكرتي، قبل أن يدرك محمود عبد المنعم (كهربا) التعادل للأهلي بعد دقيقتين (74).
 
 
وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، سجّل متوسط الميدان المصري الدولي حمدي فتحي هدف الانتصار للأهلي.
 
وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية حصدًا للقب كأس مصر بواقع 38 كأسًا، مبتعدًا بفارق 10 ألقاب عن غريمه التقليدي الزمالك الذي حصد الكأس 28 مرّة. (سكاي نيوز)
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