لاعب كرة قدم يُضرم النار في جسده بسبب اتهامه بـ "الإرهاب" (فيديو)

أقدم المهاجم السابق لعدة فرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس، نزار العيساوي، على إضرام النار في نفسه بمدينة حفوز من ولاية القيروان.

و قام العيساوي بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد من خلاله أنه تم إتهامه بقضايا إرهابية، اثر تقديمه شكوى بأحد الباعة في مدينة حفوز بالقيروان على اثر قيامه ببيع 1 كغ من الموز ب 10 دنانير.

🔴🖍اللاعب السابق النادي الافريقي نزار العيساوي يضرم في نفسه النار،،

بعد عركة مع نصاب في مدينة حفوز بالقيروان على سعر البنان ب 10 ألاف وبعد القيام بتبليغ في مركز الشرطة بحفوز وإتهامه بالإعتداء واتهامه بالارهاب

اللاعب نزار العيساوي يضرم في نفسه النار مشهد مروع في الاخر .. .. pic.twitter.com/iPGiylyOXl — علي بن غذاهم (@RevoltAli) April 10, 2023 Advertisement

ويذكر أن "نزار العيساوي " البالغ من العمر 35 سنة قد تقمص أزياء العديد من الفرق على غرار الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز. (أخبار الآن)