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رياضة

لاعب كرة قدم يُضرم النار في جسده بسبب اتهامه بـ "الإرهاب" (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2023 | 01:59
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 أقدم المهاجم السابق لعدة فرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس، نزار العيساوي، على إضرام النار في نفسه بمدينة حفوز من ولاية القيروان.
 
 
و قام  العيساوي بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد من خلاله أنه تم إتهامه بقضايا إرهابية، اثر تقديمه شكوى بأحد الباعة في مدينة حفوز بالقيروان على اثر قيامه ببيع 1 كغ من الموز ب 10 دنانير.
 
 
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ويذكر أن "نزار العيساوي " البالغ من العمر 35 سنة قد تقمص أزياء العديد من الفرق على غرار الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز. (أخبار الآن)
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