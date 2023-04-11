لاعب كرة قدم يُضرم النار في جسده بسبب اتهامه بـ "الإرهاب" (فيديو)

🔴🖍اللاعب السابق النادي الافريقي نزار العيساوي يضرم في نفسه النار،،
بعد عركة مع نصاب في مدينة حفوز بالقيروان على سعر البنان ب 10 ألاف وبعد القيام بتبليغ في مركز الشرطة بحفوز وإتهامه بالإعتداء واتهامه بالارهاب
اللاعب نزار العيساوي يضرم في نفسه النار مشهد مروع في الاخر .. .. pic.twitter.com/iPGiylyOXl
— علي بن غذاهم (@RevoltAli) April 10, 2023
🔴🖍اللاعب السابق النادي الافريقي نزار العيساوي يضرم في نفسه النار،،
بعد عركة مع نصاب في مدينة حفوز بالقيروان على سعر البنان ب 10 ألاف وبعد القيام بتبليغ في مركز الشرطة بحفوز وإتهامه بالإعتداء واتهامه بالارهاب
اللاعب نزار العيساوي يضرم في نفسه النار مشهد مروع في الاخر .. .. pic.twitter.com/iPGiylyOXl