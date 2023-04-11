فوز منتخب الجيش على منتخب الجامعة العربية المفتوحة في يوم الرياضة

فاز منتخب الجيش اللبناني على فريق الجامعة العربية المفتوحة 53 - 36 في مباراة اجريت بينهما في قاعة بلدية الغبيري بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام.



وحضر العقيد محمد فصاعي ممثلا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، سمير رزق ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، المقدم سامر حمادة ممثلا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المقدم نضال ذياب ممثلا مدير عام الجمارك، رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي، أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة شربل رزق، وعضو اتحاد المواي تاي قاسم النونو، ومسؤول الرياضة في الجامعة زكريا شرارة وإداري الجامعة فراس عضاضة والمنسق الاعلامي للنشاط الزميل ابراهيم وزنه. (الوكالة الوطنية)