هبة عبوك طليقة النجم أشرف حكيمي بأحضان رجل آخر.. هل هو حبيبها الجديد؟ (صور)

نشرت هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، مجموعة من الصور التي قد يتم اعتبارها مستفزة للنجم المغربي، حيث ظهرت فيها رفقة رجال آخرين وهم يتناولون الطعام داخل احدى مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد.

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ونشرت عبر انستغرام أيضاً صورة أخرى، ظهرت فيها بأحضان عارض الأزياء بلايو دياز، الذي أشيع سابقاً أنها كانت على علاقة معه نظراً لقربهما الشديد من بعضهما البعض وسفرهما المتواصل سوياً سواء للعمل أو للعطلات.

وكتبت هبة على الصورة رسالة الى زوجها السابق حكيمي، وقامت بطريقة غير مباشرة بالاشارة الى الحياة المرة التي كانت تعيشها رفقة حكيمي، وكتبت قائلة: الطعام الجيد يكون أفضل رفقة الاصدقاء المقربين.. أحبائي أنا أحبكم.

جمهور اللاعب المغربي هاجم هبة عبوك، فبعد نشرها تلك الصور، انهال الآلاف عبر حسابها بوابل من التعليقات الهجومية وعبارات الذم. (جول)