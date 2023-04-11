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رياضة

بعد تخلي عائلته عنه.. شخصية مفاجئة تزور داني ألفيش في السجن!

Lebanon 24
11-04-2023 | 04:42
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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش الذي سجن على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي، لم يزره أي فرد من عائلته في السجن، مشيرة الى أن الشخص الوحيد الذي يزوره أسبوعيًا برونو برازيل، وهو واحد من الذين كانوا بصحبة اللاعب البرازيلي في الليلة التي يتهم فيها بارتكاب الحادث.
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ويعمل برونو طاهٍ وخبير تغذية وكان مع أصدقاء الضحية في الغرفة الخاصة التي كانوا يجلسون فيها في الملهى الليلي. ويزور برونو اللاعب أسبوعيًا على عكس عائلته وأصدقائه.

وكان برونو برفقة طليقته جوانا سانز التي زارت اللاعب رغم انفصالها عنه وبررت زيارتها: "لن أتركه وحيدًا في أسوأ لحظة في حياته". (جول)
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