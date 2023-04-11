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رياضة

شاكيرا تكشف عن سرّ إنتقالها إلى الولايات المتحدة... ما علاقة أطفالها بالأمر؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:00
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أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بيانا جديدا، أكدت خلاله أن انتقالها إلى الولايات المتحدة كانت خطوة تهدف فيها إلى حماية أطفالها.

وخاطبت الفنانة الصحفيين والإعلاميين قائلة إنها ثتق بأنهم يحترمون القاصرين، ولا تتوقع أن يعانوا ما عانوه في برشلونة.
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وجاء في البيان: "عاش أطفالي ميلان وساشا عاما صعبا للغاية، حيث عانوا من حصار متواصل واضطهاد لا هوادة فيه من قبل المصورين ومختلف وسائل الإعلام في برشلونة".

وأضافت شاكيرا أنها تبحث عن حق أطفالها في الخصوصية: "إنهما قاصران يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، ويريدان فقط الذهاب إلى المدرسة والعودة منها وهما يشعران بالأمان وراحة البال لعدم التعرض للاضطهاد أو التعرض للكاميرات طوال الوقت".

وفي ختام بيانها، أكدت الفنانة الكولومبية أنه طلب تتقدم به "كأم تريد حماية ورعاية الصحة النفسية والعاطفية لأطفالها"، وتريدهم فقط أن يعيشوا "حياة صحية وسعيدة، يستحقها كل طفل". (روسيا اليوم)

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