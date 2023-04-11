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رياضة
توخيل: بايرن غير مرشح للفوز على مانشستر سيتي
Lebanon 24
11-04-2023
|
14:00
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قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ إن فريقه غير مرشح للفوز على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الاتحاد.
وقال توخيل للصحافيين: اليوم سنكون غير مرشحين للفوز وهذا لا بأس به. علينا أن نظل واثقين في أنفسنا ونقدم أداء جيدا.
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وردا على سؤال حول كيفية تعامل بايرن مع سيتي، قال توخيل: أندية بيب تتميز بأسلوبه الفريد دائما. سنحاول إيجاد طرق للمنافسة سواء بالكرة أو بدونها. ستكون هناك لحظات نعاني فيها وسيتعين علينا الدفاع ككتلة واحدة ومحاولة التغلب على ذلك والحصول على المزيد من الاستحواذ.
واتفق المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت مع مدربه توخيل وأكد أهمية منع وسط خط سيتي من دعم هجومه، خاصة هداف دوري أبطال أوروبا إرلينغ هالاند.
وقال دي ليخت: من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة. من المهم أن يكون دفاعنا منظما جيدا. هالاند لاعب رائع، لكن سيكون الأمر صعبا عليه إذا لم يحصل على تمريرات جيدة من زملائه في الفريق. (العربية)
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