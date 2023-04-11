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رياضة

بالاك: بايرن ميونيخ سيّتوج بدوري الأبطال

Lebanon 24
11-04-2023 | 23:00
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يراهن مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق على أن فريق بايرن ميونخ سيتوج بلقب دوري الأبطال.

وقال بالاك لمجلة "كيكر": أنا محايد، حتى لو التقى بايرن مع تشيلسي في الدور قبل النهائي.وأشار إلى أنه يتوقع أن يتوج بايرن ميونخ باللقب.
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وأوضح بالاك أن توقعه بتتويج بايرن باللقب، قبل مواجهة مباراة الذهاب لدور الثمانية أمام مانشستر سيتي التي تقام في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يرجع إلى الجودة التي يمتلكها الفريق. وأشار إلى أنه لا يوجد أي فريق مرشح للفوز أمام بايرن ميونخ.

وقال: إذا أطاحوا بمانشستر سيتي، وقبلهم سان جيرمان، فليس عليهم أن يخشوا أحدا. (العربية)
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