"مكان ميسي هنا".. ماذا قصد ليفاندوفسكي؟

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قال المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خلال حفل خيري، الثلاثاء، إنه "يأمل اللعب" مع النجم الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي، الموسم المقبل، في كتالونيا.وقال ليفاندوفسكي: "ميسي ينتمي لبرشلونة، وإذا عاد فسيكون شيئاً لا يصدق".وأضاف الهدّاف البولندي: "نعلم أن مكانه هنا في برشلونة. لا أعرف ما سيحدث، لكنني آمل أن نلعب معاً الموسم المقبل".وكان ميسي، البالغ 35 عاماً، والذي ظفر مؤخراً بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، غادر برشلونة في آب 2021 لعدم قدرة النادي مالياً على تمديد عقده.وينتهي عقد "البرغوث" الأرجنتيني مع سان جرمان في 30 حزيران المقبل. (الحرة)